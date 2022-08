Valdobbiadenejazz è pronta a partire: a settembre la quarta edizione

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

VALDOBBIADENEJAZZ 2022 prenderà il via sabato 17 settembre a Segusino. Il festival Jazz, giunto alla sua quarta edizione, proseguirà fino a domenica 25 settembre e coinvolgerà oltre 100 artisti per 30 concerti, che si terranno in svariate location, sia pubbliche che private, a Valdobbiadene e nei comuni limitrofi. In calendario nomi del calibro di Fabrizio Bosso, Mike Sanchez e Francesco Bearzatti, oltre a molti altri musicisti con progetti individuali e dedicati a Charlie Mingus e Jelly Roll Morton. Il Festival fa parte di un fortunato e apprezzato progetto di marketing territoriale che ha preso avvio nel 2019 ed è proseguito anche negli anni della pandemia. Il 2022 rappresenta un punto di consolidamento e di ulteriore sviluppo del Festival, con l’introduzione di alcune novità, come la rassegna giovanile ValdobbiadeneJazz Young&School, andata in scena la scorsa primavera, che ha coinvolto una decina di scuole musicali e oltre un centinaio di studenti della provincia di Treviso.

È stata recentemente riaperta Piazza Marconi – il salotto buono di Valdobbiadene – e dunque il Festival potrà finalmente usufruire di un grande spazio pedonale, che contribuirà a rendere ancora più suggestivi alcuni dei concerti. Altra novità è rappresentata dal ValdobbiadeneJazz Ensemble, l’ambasciatore musicale permanente del Festival - nato dalla collaborazione tra ValdobbiadeneJazz e l’associazione Amici della Musica è composto da giovani talentuosi musicisti veneti e propone un repertorio jazz vivace e armonioso. L’Ensemble si esibirà in anteprima mercoledì 10 agosto a partire dalle ore 21:00 in Piazza Marconi di Valdobbiadene, nell’ambito della rassegna “Calici di Stelle”. Il progetto musicale nasce dall’incontro tra il pianista valdobbiadenese Nicola Guidolin e il trombettista Michele Tedesco, che nonostante le direzioni stilistiche leggermente diverse manifestano immediatamente un’alta compatibilità̀ e una grande intesa.

Unendo la tromba di Michele al Trio di Nicola (attivo da diversi anni), si forma un Quartetto con una sezione ritmica solida, dovuta allo studio e all'approfondimento di gruppo negli ultimi anni del Trio. L’Ensemble fonda le sue radici musicali nella volontà, artistica e stilistica, di unire i valori fondanti della grande tradizione jazzistica e la contaminazione contemporanea. Prende forma così un progetto musicalmente essenziale, di matrice post-bop, composto da brani inediti e corredato da una rivisitazione di grandi standard della storia del jazz. Il quartetto è completato da Lucio Bolzonello alla batteria, e da Christian Guidolin al contrabbasso e basso elettrico. Lineup: Nicola Guidolin - Pianoforte Michele Tedesco - Tromba Lucio Bolzonello - Batteria Christian Guidolin - Contrabbasso e basso elettrico