Per il Valdobbiadenejazz 2022 un grande successo di pubblico e critica

La macchina organizzativa si è dimostrata ben oliata e in dieci giorni, ed in particolare nello scorso week end a Valdobbiadene, è riuscita a proporre e coordinare oltre venti eventi musicali in rapida successione e addirittura in contemporanea: “Questa quarta edizione - affermano Silvana Curto e Massimo De Nardo - è cresciuta per affluenza di pubblico, comuni coinvolti, numero di concerti e locali che hanno ospitato i Jazz Club Live; molti sono i riscontri positivi e grande la soddisfazione per i risultati ottenuti. Nella migliore tradizione dei festival jazz concerti gospel, blues, pop etnico, rock’n’roll e di classica moderna hanno arricchito il calendario 2022”. L’edizione 2022, come le precedenti, ha visto la partecipazione ed il coinvolgimento dei commercianti di tutto il comune, frazioni comprese, che hanno allestito vetrine a tema, sintonizzandosi sulle note jazz. Un segno tangibile del forte entusiasmo che avvolge l’intera kermesse: una rete, quella che intreccia pubblico e privato, che mette in risalto la valenza del progetto culturale di territorio, di cui ValdobbiadeneJazz è interprete. Pienamente soddisfatto il direttore artistico, Vincenzo Barattin: “Oltre agli ottimi indicatori della buona riuscita del Festival, abbiamo ricevuto anche riscontri estremamente positivi ed entusiastici dagli artisti partecipanti, il che testimonia l'organizzazione davvero competente di un evento che è sulla strada giusta per crescere e affermarsi nel panorama nazionale”.

Un grande spettacolo con i grandi protagonisti del jazz internazionale: è questo il mix vincente che fa di ValdobbiadeneJazz una manifestazione di successo. E gli artisti che da quattro anni si esibiscono a Valdobbiadene hanno tutti lasciato un segno importante… La passione, l’entusiasmo e le capacità professionali profuse dal gruppo che coordina l’organizzazione, fanno il resto. Il prossimo appuntamento? ValdobbiadeneJazz Young&School 2023.

La quarta edizione di ValdobbiadeneJazz è stata sostenuta da: BCC Prealpi San Biagio, Consorzio DOCG Conegliano Valdobbiadene. Con il contributo di: Comune di Valdobbiadene, Comune di Segusino, Regione Veneto. Sponsor: Bisol 1542, Bortolomiol SpA, Col Vetoraz, Confraternita di Valdobbiadene, Eurofin, Fim Cast, Mionetto, Ruggeri SpA, Seit Elettronica, Silva&Max Comunica Cultura, Trattoria alla Cima, Trisottica, Valdo Spumanti, Valdoca, Villa Sandi. Patrocinio: Comune di Farra di Soligo, Associazione Colline Conegliano Valdobbiadene UNESCO. Hospitality Partner: Hotel Diana, Casa Vacanza Piazza Marconi Media Partner: Bluesinvilla, IMAGO, JazzInsieme, Vulcano, Direzione Artistica: ArteRitmi