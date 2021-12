Male incurabile, il sorriso di mamma Valentina si spegne a 36 anni

Il sorriso di Valentina Baggio si è spento mercoledì 1º dicembre: il tumore che le era stato diagnosticato tre anni fa si è rivelato incurabile strappandola a soli 36 anni all'affetto dei suoi cari, il marito Matteo Priamo (ex ciclista professionista) e la figlia Matilde.

Una tragedia che ha unito nel dolore le comunità di Altivole, dove Valentina viveva, e la frazione di Vallà a Riese Pio X (paese d'origine della 36enne). Prima che la malattia prendesse il sopravvento Valentina aveva lavorato come infermiera nel reparto di lungodegenza dell'ospedale di Castelfranco Veneto. I colleghi la ricordano oggi come una ragazza responsabile e con un grande senso del dovere. Molto attaccata alla famiglia, oltre al marito e alla figlia Valentina lascia papà Daniele e mamma Ornella, la sorella Alice, i suoceri, amici e parenti tutti. L'ultimo saluto sarà celebrato oggi pomeriggio, venerdì 3 dicembre, alle ore 15 nella chiesa parrocchiale a Vallà di Riese Pio X. La famiglia ai partecipanti non ha chiesto fiori ma eventuali offerte che saranno devolute agli istituti oncologici di Milano e del Veneto.