Treviso piange Valentina Soster, titolare della pasticceria "Camelia Bakery"

Aveva 61 anni, fatale un male incurabile: volto noto in città, aveva lavorato come stilista per Benetton prima di aprire il frequentatissimo locale in centro storico. Il cordoglio del sindaco Mario Conte: «Donna creativa e appassionata»