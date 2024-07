Book party sul lungomare romano: prima serata con la trevigiana Valeria Genova

Si chiama "In Sophia Veritas" ed è il primo book party arrivato sul litorale romano martedì 2 luglio: un evento che, nella sua serata inaugurale, ha visto la presenza della scrittrice trevigiana Valeria Genova in veste di ideatrice del progetto con l'associazione culturale "A Casa di Sophia", in collaborazione con la casa editrice napoletana Graus Edizioni. Nella splendida cornice del Lungomare della Salute di Fiumicino, allo stabilimneto balneare La Bussola 4042, sono stati messi a disposizione ben 200 libri come omaggio per gli ospiti della serata e per i clienti dello stabilimento che allestirà, per tutta la stagione, un angolo lettura in cui si potrà prendere in prestito un libro e lasciarne uno proprio in cambio.

«Potrebbe sembrare un paradosso, ma in una società che legge sempre meno, dove si fa fatica a stare più di qualche minuto senza il proprio smartphone e dove l’intelligenza artificiale sta prendendo il posto di quella umana, i reading party sono diventati un vero e proprio fenomeno cool» commenta Valeria Genova, presidente dell’associazione A "Casa di Sophia" reduce dal successo editoriale del libro "Napoli amore mio". Il fenomeno dei Book Party, portati sul lungomare romano da Valeria Genova arriva in realtà dagli Stati Uniti, New York in primis, dove molti cittadini assuefatti dalla tecnologia e dai ritmi della vita moderna hanno deciso di organizzare serate ed eventi sul tema della lettura. Feste, aperitivi, cene che coinvolgono decine di persone che si incontrano in una specifica location per leggere, chiacchierare e confrontarsi senza tecnologie accese. Tutti accomunati dalla passione per la lettura e la curiosità. Unica regola della serata: consegnare il cellulare all’ingresso e godersi il libro di cui si parla.

Da non confondere con i gruppi di lettura, nei book party ognuno legge e parla di ciò che vuole, sorseggiando una birra o un caffé, chiacchierando o ascoltando. «Sono occasioni di connessione con chi ha la passione per i libri e di disconnessione dal digitale» conclude Valeria Genova. La prima serata sul litorale di Fiumicino ha visto la partecipazione di decine di persone. Un format destinato a ripetersi molto presto.