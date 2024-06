Suoni di Marca 2024, musica e risate con Valerio Lundini e I Vazzanikki

Sabato 13 luglio sarà una serata di divertimento assicurato sulle Mura di Treviso con un'artista che ha fatto della comicità surreale il suo marchio di fabbrica: Valerio Lundini e la band I Vazzanikki si esbiranno sul palco di Suoni di Marca.

Lundini nel corso degli ultimi anni è diventato il nome di riferimento della nuova comicità italiana, forte di un umorismo che attinge dal teatro, dal genere musicale parodistico e dalla stand up comedy più contemporanea per creare un immaginario surreale e a volte dissacrante. I più l’hanno conosciuto sicuramente col fortunato programma Una pezza di Lundini, un talk show “sbagliato” pieno di sketch e personaggi ricorrenti, tempi morti, interventi musicali, sottotrame impensabili e interviste finte a ospiti reali. Ad accompagnare il comico durante le puntate c’era la band che lo segue da oltre dieci anni: I Vazzanikki, pronti a tornare con un nuovo lavoro in studio e conseguente tour estivo. "Innamorati della vita" è il titolo dell’album in uscita a giugno, un concentrato di canzoni al limite tra il geniale e l’assurdo in cui è possibile riconoscere una certa scuola di grandi maestri quali Cochi e Renato, Jannacci, Skiantos ed Elio e le Storie Tese. Gli spettacoli di Valerio Lundini & I Vazzanikki giocano molto con l’improvvisazione e l’interazione col pubblico, infatti i brani in scaletta, alcuni già sentiti in anteprima sparsi nelle vecchie puntate di “Una pezza”, si alternano a momenti d’improvvisazione e interazione col pubblico, rendendo ogni data unica e mantenendo sempre un livello altissimo di nonsense tipico dell’immaginario della band romana.

Il festival

Suoni di Marca 2024 sta prendendo sempre più forma. Tra i nomi già annunciati: Santi Francesi (venerdì 12), Modena City Ramblers (sabato 27), passando per Gio Evan (martedì 16), Paolo Benvegnù e La Crus (giovedì 18), gli Eugenio In Via Di Gioia (venerdì 19), Willie Peyote (lunedì 22), Matthew Lee (giovedì 25), i Planet Funk (venerdì 26) ma la lista non finisce qui. Dal 12 al 27 luglio le Mura di Treviso torneranno a popolarsi anche dell’Area Bimbi dedicata ai più piccoli, del Percorso del Gusto, dove poter fare un aperitivo o cenare tra i molteplici stand di street food con cucina da tutto il mondo, e dell'amatissima Mostra Mercato.