Covid, addio al primario Valter Adamo: era ricoverato da tre settimane

Dopo quasi tre settimane di ricovero in terapia intensiva al Ca' Foncello, l'ex primario e ginecologo Valter Adamo ha perso la vita nella giornata di mercoledì 9 dicembre. Aveva 71 anni ed è mancato nel giorno in cui in provincia di Treviso si sono registrati ben 20 decessi legati al Coronavirus.

Come riportato da "Il Gazzettino di Treviso"; Adamo ha fatto nascere centinaia di bambini sia in ospedale e Treviso che a Pordenone dov'era diventato primario. Professionista stimato in tutto il Nordest, sono in molti oggi a ricordarlo con stima e affetto. Da quattro anni era in pensione ma il suo impegno non si era mai fermato, soprattutto nel sociale. Volontario del Cuamm di Padova, aveva aiutato in diverse occasioni la popolazione africana. Oltre alla beneficenza, un'altra sua grande passione erano le camminate in montagna e il calcio. Un interesse, quest'ultimo, che l'aveva portato a diventare presidente della squadra giovanile Condor S.A. Negli ultimi tempi sua moglie Annamaria e le due figlie erano risultate positive al Covid, Valter è stato contagiato per ultimo ma ne ha pagato le conseguenze più gravi. Dopo un primo periodo in isolamento domiciliare le sue condizioni si sono aggravate. Il 16 novembre il ricovero al Ca' Foncello, prima in terapia semi-intensiva e poi in terapia intensiva dove ha perso la vita nelle scorse ore. Su Facebook la figlia Elisa ha voluto ricordarlo con queste parole: «Papà non ha perso la sua battaglia. La gente perde soltanto se, con il tempo che gli viene donato, non fa nulla per cambiare il Mondo. Papà ha vinto perché ha vissuto una vita d'amore, quello con la A maiuscola. Amore per la sua famiglia, per gli amici, per gli altri. Ora caro papy, vola in cielo libero, proprio come ti sentivi quando camminavano insieme nei sentieri in mezzo alle nostre amate montagne. Io da qui continuerò ad essere testimone di amore, vita e speranza».