Nonna Vanda spegne 105 candeline, compleanno record a Mogliano

Vanda Simonetto ha spento lunedì pomeriggio, 28 novembre, la bellezza di 105 candeline. A festeggiare con lei il traguardo da record c'erano il vicesindaco di Mogliano Veneto Giorgio Copparoni e l'assessore al Sociale Giuliana Tochet in rappresentanza dell'amministrazione, insieme ad alcuni familiari e ospiti della Rsa e del centro diurno dell’Istituto Costante Gris che, proprio come Vanda, hanno compiuto gli anni nel mese di novembre.

Una festa allargata, allietata dalle musiche suonate da un fisarmonicista chiamato per l’occasione. Nata a Milano nel 1917, in piena Prima Guerra Mondiale, Vanda si è sempre dimostrata una bravissima casalinga, dedita amorevolmente alle faccende domestiche e alla famiglia, e impegnata a fondo nel mondo del Volontariato. Una passione ereditata sia dalla figlia che dal nipote (naturalmente presenti a festeggiarla) i quali prestano attività di volontariato presso la struttura per anziani moglianese. Cattolica fervente, solare e affettuosa, Vanda ha praticato yoga fino all’età di 100 anni.