Vandali imbrattano muri e vetrate della Felissent, sindaco su tutte le furie

Muri e vetrate imbrattate con scritte e scarabocchi di ogni tipo. Un raid vandalico in piena regola quello avvenuto alla scuola primaria "Felissent" di Treviso. Il blitz è stato scoperto nella giornata di oggi, mercoledì 26 agosto, ed ha suscitato rabbia e indignazione tra istituzioni e cittadini. Furioso il sindaco Mario Conte che, dalla sua pagina Facebook, ha voluto commentare la notizia con queste parole:

«Stiamo facendo il massimo per sistemare gli istituti in vista dell'imminente inizio dell'anno. Qualche imbecille, però, ha pensato bene di imbrattare muri e vetrate della scuola primaria "Felissent" con scarabocchi schifosi. Mi chiedo, perché? Queste sono le cose che mi fanno inviperire perché denotano la mancanza di rispetto per la comunità e una stupidità di base che, purtroppo, in certi casi è un male incurabile.

Ora scatteranno le indagini ma il danno c'è e, cosa che mi fa ancora più arrabbiare, dovremo pagarlo tutti noi».