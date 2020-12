Vandali in azione alle scuole medie e alla materna: estintori ritrovati in giardino

Vandali in azione alla Scuola Media Coletti e alla materna poco distante. Succede nel quartiere di San Liberale a Treviso dove, intorno alle ore 21 di domenica, ignoti hanno preso di mira i due istituti sparpagliando nel cortile alcuni estintori oramai svuotati. Ad accorgersi di quanto successo sono stati alcuni residenti lunedì mattina (anche se l'allarme era già scattato in serata facendo accorrere sul posto la vigilanza privata), tanto che hanno subito segnalato l'accaduto ad Enrico Renosto, referente del quartiere. A quel punto sono stati contattati anche i vigili urbani che hanno provveduto alle opportune verifiche, constatando che i vandali sono prima entrati da una finestra e poi hanno divelto gli estintori dai loro sostegni così da aprirli nel seminterrato.

«Invito chiunque a segnalare alle autorità preposte alla vigilanza e sicurezza pubblica, appena ne venga a conoscenza, comportamenti o azioni sbagliate. Meglio una telefonata in più che una in meno - racconta Renosto - Probabilmente in questa occasione si è trattato di una ragazzata, visto che nulla è stato rubato, ma la situazione non và mai sottovalutata».