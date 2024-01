Vannacci a Castelfranco, libreria Ubik risponde con l'evento: "Anca no"

Il Generale Vannacci a Castelfranco Veneto per presentare "Il mondo al contrario"? «Anca no». Questa la risposta della libreria Ubik che, domani sera, martedì 9 gennaio ha deciso di organizzare l'evento: "Quarti d’ora d’aria in cui puoi dire le cose che pensi" a partire dalle 20.46, ovvero un minuto dopo l'inizio della presentazione del discusso libro di Roberto Vannacci all'Hotel Fior.

La libreria di Castelfranco Veneto non è nuova a questo tipo di iniziative e la sua campagna contro il libro del Generale era finita sui giornali di tutta Italia. Ad agosto il punto vendita di via Garibaldi aveva esposto in vetrina un cartello in cui chiedeva ai clienti di non entrare in negozio per chiedere il libro di Vannacci dal momento che non l'avrebbero venduto. Sotto le feste di Natale, momento in cui le vendite dei libri si impennano, la titolare aveva lanciato ai clienti l'iniziativa: "Se ci portate il libro di Vannacci ve ne regaliamo in cambio uno vero". Pochi giorni dopo l'unica data di presentazione del libro di Vannacci nella Marca (almeno finora) è stata annunciata proprio a Castelfranco Veneto, città della libreria Ubik. Martedì sera il clima in città sarà tesissimo: da una parte, all'Hotel Fior, l'incontro con il Generale moderato dal vicedirettore de "La Verità", Francesco Borgonovo. Dall'altra, alla libreria Ubik, una serata dove i veri protagonisti saranno i cittadini. Quindici minuti di tempo per chiunque vorrà intervenire ed esprimere liberamente i propri pensieri davanti a caffè e biscotti.

Il commento

All'iniziativa della libreria Ubik parteciperà anche il consigliere regionale del Partito Democratico, Andrea Zanoni, che spiega: «In questo difficile momento è importante dimostrare che esiste un’alternativa a chi non riconosce la crisi ambientale e vuole una società basata sulle discriminazioni. La denuncia del libro di Vannacci è un atto doveroso da parte di tutti coloro che hanno a cuore i principi della nostra Costituzione. Il libro di Vannacci è pieno di contenuti che incitano all’odio omofobico e razzista oltre a scagliarsi contro tutti coloro che difendono l’ambiente e gli animali e compie un agguerrito attacco all'ecologismo. Manifestare contro la presentazione di un libro del genere, scritto da un Generale dell’Esercito italiano, è un diritto e un dovere per chi crede nella giustizia e nella democrazia».