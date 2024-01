Il mondo al contrario, Vannacci presenta il suo libro a Castelfranco Veneto

Martedì 9 gennaio, alle ore 20.45, la sala convegni dell'Hotel Fior di Castelfranco Veneto ospiterà l'incontro con il Generale Roberto Vannacci che arriverà nella Marca per presentare il suo libro "Il mondo al contrario", da mesi al centro del dibattito nazionale. Proprio a Castelfranco Veneto la libreria Ubik aveva deciso di non mettere in vendita il libro del Generale, proponendo sotto le feste l'iniziativa di regalare un libro nuovo a chiunque portasse una copia de "Il mondo al contrario" per toglierlo dal commercio.

A moderare l'incontro sarà il vicedirettore de "La Verità", Francesco Borgonovo. Non appena l'incontro è stato annunciato sono arrivati agli organizzatori moltissimi messaggi e richieste di interessamento. Per chi volesse partecipare alla serata, dunque, si consiglia la prenotazione via email scrivendo all'indirizzo: orizzonte.franco23@gmail.com (inserendo nome e cognome e per un massimo di due persone). L'ingresso sarà libero fino a esaurimento posti.