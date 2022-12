Covid, variante Cerberus in aumento: «Venti posti d'emergenza al San Camillo»

Mercoledì 7 dicembre l'Ulss 2 ha raggiunto un nuovo accordo con l'ospedale San Camillo di Treviso per avere a disposizione venti posti letto in area medica da utilizzare in caso d'emergenza ricoveri senza dover interrompere l'attività chirurgica al Ca' Foncello.

Ad annunciarlo è stato il direttore generale Francesco Benazzi insieme al dottor Stefano Formentini durante l'aggiornamento odierno sull'andamento della pandemia nella Marca. Ad oggi sono 106 i pazienti ricoverati con sintomi Covid negli ospedali della provincia, 53 a Treviso e 26 a Vittorio Veneto. Ci sono però altri 100 ricoverati risultati positivi al tampone d'ingresso in ospedale ma entrati in ospedale per altre patologie, quindi senza i sintomi del Covid. Al momento l'Ulss 2 non è in emergenza: il recupero delle prestazioni arretrate sta continuando come da programma e non si registrano carenze di posti letto né impatti sull'organizzazione ospedaliera. L'accordo con il San Camillo è dunque solo una misura preventiva nel caso in cui influenza e Covid dovessero tornare a far salire in maniera importante i ricoveri nelle prossime settimane.

I dati del bollettino di oggi parlano poi di un'incidenza provinciale di 597 positivi su 100mila abitanti, con una media di 749 nuovi positivi a settimana. Stabile il tasso di positività con la fascia d'età più colpita che rimane quella degli Over 80 (incidenza di 863 casi su 100mila abitanti). Omicron 5 resta la variante più diffusa in provincia di Treviso (90% dei casi) ma negli ultimi giorni l'Ulss 2 ha registrato un importante aumento della sottovariante "Cerbereus", più contagiosa ma meno grave rispetto a Omircon perché ospedalizza molto meno. I casi trovati in provincia di Treviso sono i più alti di tutto il Veneto al momento (il 50% delle positività riscontrate negli ultimi giorni). In chiusura un aggiornamento sul personale medico assente per malattia: sono 122 i sanitari attualmente positivi al Covid, tra cui 12 medici ospedalieri. 127 invece le assenze dovute all'influenza stagionale.