Variante Delta in Veneto: lunedì torna il punto stampa di Zaia

Lunedì 5 luglio il presidente del Veneto, Luca Zaia terrà un nuovo aggiornamento sul Covid in Veneto dalla sede della Protezione Civile di Marghera. L'appuntamento è per le 12.30.

Temi caldi: l'andamento delle varianti in Veneto, con particolare attenzione alla "Variante Delta" e l'andamento della campagna di vaccinazione, arrivata in queste ore a 4.244.092 vaccini inoculati, di cui 49.331 nelle ultime 24 ore. In regione fino ad ora è stato utilizzato l'89,1% delle forniture per somministrare almeno il primo "giro" di vaccino al 55,3% della popolazione e il richiamo al 31,4%. La campagna ha dato priorità alle categorie messe maggiormente in pericolo dalla diffusione del Covid, partendo dai più anziani: il 96,4% degli Over 80 veneti infatti ha ricevuto almeno una dose, così come l'88,7% degli individui tra i 70 e i 79 anni, l'82,2% di coloro tra i 60 e i 69, il 71,2% dei 50tenni e il 58,2% dei quarantenni. Nel mese di giugno è stato il via libera alle prenotazioni anche alle fasce più giovani e fino ad ora ne ha approfittato il 34,1% dei trentenni, il 34,8% dei ventenni e il 14,4% dei ragazzi tra i 12 e i 19 anni. Almeno una dose è stata somministrata anche al 78,1% degli individui affetti da disabilità e all'80,6% dei "vulnerabili".