Variante inglese, primo decesso in provincia di Treviso

Un uomo di 66 anni, cardiopatico e residente nella Marca, è la prima persona ad aver perso la vita in provincia di Treviso dopo aver contratto la variante inglese del Coronavirus.

Come riportato da "La Tribuna di Treviso", la conferma è arrivata dall'Istituto Zooprofilattico delle Tre Venezie che ha analizzato il tampone inviato dalla Microbiologia del Ca' Foncello. Le patologie cardiache pregresse e l'esito positivo del tampone, avevano spinto i medici dell'ospedale trevigiano a etichettare il decesso del 66enne come "caso sospetto". Una procedura che ha portato alla verifica dei cosiddetti "link epidemiologici" del paziente tra cui: gli eventuali contatti con persone provenienti da aree a rischio o il particolare decorso della malattia. Le ipotesi dell'Ulss 2 sono state confermate, nelle ore successive, dai test dell'Istituto Zooprofilattico. Nell'ultimo tampone del 66enne era presente la variante inglese. I primi casi nella Marca erano stati registrati lo scorso dicembre nel distretto di Asolo. In quelle settimane l'aumento dei contagi e dei ricoveri in Veneto era stato esponenziale ma, ad oggi, l'Ulss 2 non aveva ancora registrato nessun decesso riconducibile alla mutazione britannica del virus, la più contagiosa tra quelle scoperte fino ad ora.