Provinciale 19, inaugurata la nuova variante: «Grande lavoro di squadra»

Grande festa a Resana, venerdì 18 novembre, per l'apertura ufficiale della nuova variante della strada provinciale 19, opera da oltre 11 milioni di euro di cui oltre 5 milioni investiti dalla Provincia di Treviso, più di un milione dalla Regione, 4 milioni dalla legge 208/1998 e 627mila euro dal Comune di Resana. Hanno preso parte alla cerimonia Stefano Bosa, sindaco di Resana, Marina Marchetto Aliprandi, deputata della Repubblica, Nazzareno Gerolimetto, consigliere regionale, e Stefano Marcon, presidente della Provincia di Treviso, insieme alla squadra di ingegneri, tecnici e rappresentanti delle ditte che hanno svolto i lavori. La giornata si è conclusa con la benedizione dei parroci don Denis Venturato e don Enrico Cavallin, che hanno benedetto rispettivamente i tratti di Resana, e di Castelminio-San Marco. A chiudere la cerimonia, l'esibizione dei bambini delle scuole medie di Resana.

L'opera

Il maxi intervento, completato dalle imprese Padova Asfalti srl, che ha seguito i lavori in qualità di capogruppo, Subsidia Srl e Segnalstrade Veneta Scrl, si era reso necessario per migliorare la viabilità locale e incrementare la sicurezza in un tratto particolarmente trafficato, soprattutto da mezzi pesanti, costretti a transitare per il centro urbano di Resana. L'opera si è articolata in più fasi e ha riguardato, nel dettaglio, la realizzazione di una rotatoria a 4 braccia sulla provinciale 19 e del tratto di variante alla provinciale 19 su nuova sede, con delivellamento in corrispondenza della linea ferroviaria Mestre Trento, quale via di collegamento tra la provinciale 19 e la strada regionale 245 “Castellana”; la costruzione del ponte sul fiume Dese e del sottopasso ferroviario in cemento armato situato sotto la sede ferroviaria della linea Mestre-Trento, oltre alla realizzazione del sottopasso di via Perarolo, a salvaguardia della viabilità locale interferente con la nuova variante della provinciale 19; infine, la costruzione della bretella stradale di collegamento tra le SSRR numero 245 e 307.

I commenti

«La realizzazione della variante di Resana dimostra come la sinergia tra amminstrazioni sia vincente: quest'opera è un esempio di vero e proprio gioco di squadra, come ha evidenziato il Governatore Zaia - le parole di Stefano Marcon, presidente della Provincia di Treviso - un'opera attesa da tempo, importante per mettere in sicurezza una strada molto trafficata, in cui circolano numerosi camion e mezzi pesanti che prima dovevano transitare per il centro di Resana. Voglio ringraziare, pertanto, la Regione Veneto che ha riservato importanti finanziamenti, coprendo il 50% del valore totale dell'opera per 5 milioni di euro, il Comune di Resana, che ha contribuito con 627.100 euro, e naturalmente le ditte che hanno realizzato i lavori. Anche questo intervento rientra nell'ampio programma di interventi della Provincia, oltre 130 in tutto il territorio per oltre 63 milioni di euro, che siamo riusciti a portare avanti nonostante tutte le difficoltà conseguenti alla pandemia e ai rincari negli ultimi anni. Come sempre, il trait d'union è garantire a tutta la cittadinanza maggiore tutela alla guida: per farlo è necessario unire ai lavori di miglioramento della viabilità un'attività di informazione e formazione sul tema della sicurezza stradale. Sono certo che, facendo squadra, riusciremo a dare una risposta concreta e a invertire il drammatico trend di incidentalità a cui stiamo assistendo».

«Grazie a questa nuova variante riusciremo finalmente a ottimizzare al meglio la viabilità di Resana, garantendo a tutta la comunità maggiore sicurezza negli spostamenti e anche maggiore vivibilità del centro cittadino - spiega Stefano Bosa, sindaco di Resana - vedere una così grande partecipazione da parte delle nostre cittadine e dei nostri cittadini, e in particolar modo delle alunne e degli alunni delle scuole medie, che ci hanno allietato con un'esibizione musicale straordinaria, aggiunge valore ai lavori eseguiti. Ringrazio la Regione del Veneto, la Provincia di Treviso e le ditte per la preziosa sinergia nel completare questa importante opera».

«Porto i saluti del Governatore Zaia - ha aggiunto Nazzereno Gerolimetto, consigliere regionale - un'opera frutto di un grande lavoro di squadra tra Amministrazioni e che dimostra quanto la collaborazione sia sempre una strategia vincente».

«Mi riempie il cuore vedere come quest'opera abbia riunito qui oggi una comunità così affiatata - conclude Marina Marchetto Aliprandi, deputata della Repubblica – voglio ringraziare davvero la Regione, la Provincia e il Comune per lo straordinario lavoro svolto a vantaggio della cittadinanza e di tutto il territorio».