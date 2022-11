Variante strada provinciale 19: «Lavori pronti entro fine novembre»

Sarà terminata entro poche settimane la variante alla strada provinciale 19 di Vedelago, nel Comune di Resana: venerdì 4 novembre, il presidente della Provincia di Treviso ha effettuato un sopralluogo per monitorare lo stato di avanzamento del cantiere e verificare gli ultimi lavori che porteranno, a fine mese, alla conclusione dell'opera. Il valore complessivo dell'opera è di oltre 11 milioni e 300mila euro, di cui oltre un milione di euro finanziati nell'ambito della legge regionale, 627mila euro destinati al cantiere dal Comune di Resana e 5.395.027,36 euro dalla Provincia di Treviso. Il maxi intervento, completato dalle imprese Padova Asfalti srl, che ha seguito i lavori in qualità di capogruppo, Subsidia Srl e Segnalstrade Veneta Scrl, si era reso necessario per migliorare la viabilità locale e incrementare la sicurezza in un tratto particolarmente trafficato, soprattutto da mezzi pesanti, costretti a transitare per il centro urbano di Resana.

Il cantiere

L'opera si è articolata in più fasi e ha riguardato, nel dettaglio, la realizzazione di una rotatoria a 4 braccia sulla strada provinciale 19 e del tratto di variante alla provinciale 19 su nuova sede, con delivellamento in corrispondenza della linea ferroviaria Mestre Trento, quale via di collegamento tra la provinciale 19 e la strada regionale 245 “Castellana”; la costruzione del ponte sul fiume Dese e del sottopasso ferroviario in cemento armato situato sotto la sede ferroviaria della linea Mestre – Trento, oltre alla realizzazione del sottopasso di via Perarolo, a salvaguardia della viabilità locale interferente con la nuova variante alla SP 19; infine, la costruzione della bretella stradale di collegamento tra le SSRR 245 e 307.

Il commento

«La variante alla SP 19 è un'opera attesa da tempo, fondamentale per mettere in sicurezza una strada molto trafficata, in cui circolano numerosi camion e mezzi pesanti che prima dovevano transitare per il centro di Resana - spiega il presidente Marcon - si tratta di un intervento complesso, poiché ha riguardato più fronti contemporaneamente, non solo la costruzione della variante in sé, ma anche della rotatoria, del ponte sul Dese, dei sottopassi e dei collegamenti stradali: finalmente, fra pochi giorni, potremo spuntare un'altra casella della lunga lista di interventi, oltre 130 in tutto il territorio, che come Provincia abbiamo programmato e completato in questi anni. Come sempre, il trait d'union è garantire a tutta la cittadinanza maggiore tutela alla guida: per farlo è necessario unire ai lavori di miglioramento della viabilità un'attività di informazione e formazione sul tema della sicurezza stradale, versante che portiamo avanti con le lezioni ai giovani nelle scuole superiori e con le iniziative del Tavolo costituito in sinergia con le altre istituzioni, autorità e associazioni del territorio. Sono certo che, facendo squadra, riusciremo a dare una risposta concreta e a invertire il drammatico trend di incidentalità a cui stiamo assistendo».