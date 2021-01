Covid, addio all'imprenditore Vasco Cavasin: aveva 72 anni

Montebelluna in lutto per la scomparsa del presidente della Roces, azienda leader nel settore dei pattini. Il decesso all'ospedale San Valentino. Mercoledì i funerali

Il Covid si è portato via il sorriso e la tenacia dell'imprenditore Giuseppe Vasco Cavasin, 72 anni, tra le personalità più note nel settore dello sportsystem di Montebelluna e dintorni.

Come riportato da "Il Gazzettino di Treviso", Cavasin era il presidente della Roces, azienda leader a livello internazionale nel settore dei pattini. Vasco aveva cominciato a lavorare nella ditta di famiglia dopo la fine della terza media. All'epoca l'azienda, con sede a Contea, era mandata avanti dal padre Ottorino. Negli Anni 80 l'intuizione di Vasco fa decollare le vendite della Roces. Oltre ai pattini da ghiaccio, Cavasin inizia produrre rollerblade sul modello dei primi prodotti americani, arrivando a realizzare la sua prima linea di pattini a rotelle. Negli anni l'azienda è cresciuta sempre di più, dedicandosi anche alla realizzazione di scarponi da sci e spostando in Cina gli stabilimenti di produzione pur mantenendo la sede a Montebelluna. Fondatore dell'azienda agricola "Colle dorato", Vasco amava dedicarsi anche alla produzione di vino. E' stato per anni tra gli organizzatori del Palio del Vecchio Mercato con il gruppo dei "Selese" e aveva aiutato l'amministrazione comunale a realizzare lo skatepark e il Palaghiaccio coperto. Nelle ultime settimane le sue condizioni di salute sono precipitate dopo aver contratto il Covid. Ricoverato in terapia intensiva ormai da diverse settimane non è riuscito ad avere la meglio sul virus. Cavasin lascia la moglie Raffaella, il figlio Massimo e gli adorati nipoti Giovanni, Francesco e Giacomo. Il funerale sarà celebrato martedì 26 gennaio alle ore 15 nel Duomo di Montebelluna.