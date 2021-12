Asilo di Vascon: da rischio chiusura a boom di richieste grazie alla comunità

Sono passati sei mesi da quando la scuola per l’infanzia Santa Lucia di Vascon ha lanciato l’allarme alla sua comunità per il rischio chiusura a causa della carenza di bimbi iscritti. All’epoca, era maggio 2021, il grido d’allarme venne accompagnato da un’iniziativa solidale denominata “Adotta una parete” volta a finanziare la dipintura esterna della struttura. Fu un successo: in un mese la comunità di Vascon (privati, aziende e amministratori) si sono prodigati con devoluzioni che hanno coperto la somma necessaria, 25 mila euro. Tale iniziativa ha avuto anche il merito di rigenerare attrattività per la scuola, che ora vive un vero e proprio rilancio. E’ cambiata la gestione interna, il corpo docente, l’immagine stessa è stata rinnovata con un nuovo logo e un nuovo sito (www.santaluciavascon.it) da poco online, è stato introdotto il nido per bimbi da un anno in su, sono stati estesi gli orari di apertura e chiusura al fine di andare in contro alle nuove esigenze delle famiglie.

«Il 18 dicembre abbiamo l’open day per coloro che intendono iscrivere il prossimo anni i loro figli alla Santa Lucia -racconta Elisa Pietrobon, segretaria della scuola- Stiamo avendo un boom di richieste e non posso che essere felice: è il premio all’impegno di tutta una comunità che ha dimostrato maturità e grande senso civico nonché attenzione al futuro del paese, ossia ai bambini. Lo sforzo organizzativo da parte di maestre, cuoco ed operatori è molto importante, ma la soddisfazione di essere sulla strada giusta per il rilancio della scuola è grande. In particolare mi riferisco all’introduzione del nido, una novità fondamentale che incontra le richieste di chi cerca continuità formativa per i propri figli».

Gli open day previsti si terranno il 18 dicembre dalla 9.00 alle 12.30 e il 15 gennaio dalle 15.00 alle 18.30, è possibile prenotare la visita chiamando il 389 1815650, il 340 7902799 o scrivendo a maternasantalucia@gmail.com.