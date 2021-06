"Destate descalsi", tornano gli eventi a Vascon

L’estate è ufficialmente iniziata e per il secondo anno consecutivo senza la nostra FESTA D’ESTATE! Ebbene si, questi sarebbero stati i giorni pieni di festa, concerti e spettacoli a Vascon, con lo storico festival dedicato alla musica live che per 32 anni consecutivi ha scandito l’inizio dell’estate trevigiana. “Per il secondo anno consecutivo, causa problematiche legate al Covid, non siamo riusciti a programmare il festival fermo alla sua 32^ edizione e siamo molto dispiaciuti. L’impegno richiesto, per seguire tutte le nuove normative è parecchio dispendioso per una realtà fatta di volontari come la nostra , e pure le tempistiche con il susseguirsi di nuovi decreti non sano state di nostro aiuto”.

Aspettando settembre, CO I PIE' DESCALSI (a cui stiamo lavorando), vogliamo annunciarvi che organizzeremo una due giorni di FESTA e MUSICA LIVE il 23 e 24 Luglio !!! Abbiamo pensato di dover e poter comunque continuare a promuovere la musica live a modo nostro, riadatteremo l’area concerto rispettando le nuove normative e cercheremo, con le nostre possibilità, di coinvolgere e regalare due serate di festa e buona musica a tutti i nostri amici, ai nostri compaesani e ad una buona parte del pubblico affezionato alla FESTA D’ESTATE.

Abbiamo dunque individuato due giorni nel periodo tra la festa e il festival Co i piè descalsi e speriamo di avere una buona risposta da parte di tutti. Nei prossimi giorni vi daremo maggiori dettagli, intanto segnate in agenda 23 e 24 LUGLIO a VASCON "D'ESTATE DESCALSI". L’ingresso sarà anche in questo caso gratuito e sarà attivo il bar con servizio birreria e paninoteca. Speriamo tanto di poter riaccendere le luci sul palco della FESTA D’ESTATE nel 2022, pensiamo sia indispensabile per ricominciare a creare socialità, rivivere serate di festa e continuare a promuovere la buona musica live. Aggiornamenti sulla pagina facebook FESTA D’ESTATE VASCON e sul profilo INSTAGRAM festa destate_gr86