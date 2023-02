Tornano a Vascon "Festa d'estate" e "Co i piè descalsi"

Il Gruppo Ricreativo Culturale 86 annuncia le date dei suoi storici appuntamenti, la manifestazione musicale FESTA D’ESTATE e il festival delle arti performative CO I PIÈ DESCALSI.

Dal 22 al 26 giugno 2023 la Festa d’Estate raggiungerà la 34^ edizione, durante la quale verranno proposti alcuni concerti live che, come sperimentato nella passata edizione, si svolgeranno all’aperto, nel grande spazio a fianco alla chiesa di Vascon. Dopo le difficoltà che abbiamo vissuto negli ultimi anni e che tutti noi conosciamo, l’intento che ci coinvolge ancora una volta è quello di di stimolare la voglia di uscire e di incontrarci, per riprendere la socialità e il senso di comunità che da sempre contraddistingue le nostre serate musicali. I concerti in programma seguiranno il classico filone rock-blues, ma verranno inserite anche delle novità sorprendenti, sta al nostro affezionato pubblico trovare la curiosità per venire a conoscerle. Accompagneranno i concerti offerte gastronomiche di vario tipo: paninoteca, birreria e il tradizionale ristorante posizionato nella tensostruttura adiacente lo spazio spettacoli. A tutto ciò faranno da contorno molte e colorate bancarelle di prodotti artigianali.

Anche Co i piè descalsi, in programma dal 14 al 18 settembre 2023, raggiunge quest’anno un importante traguardo, la 25^ edizione e il Gruppo 86 sta lavorando per onorare la qualità della proposta che da sempre caratterizza il festival. Ancora una volta arti performative, teatro di strada e circo contemporaneo saranno il fulcro portante di una manifestazione che raccoglie un consenso sempre più crescente e che va ben oltre i confini regionali. Per celebrare 25 anni de Co i piè Descalsi verrà presentata una selezionata rosa di artisti internazionali, con alcune compagnie in esclusiva nazionale. Oltre al festival, ad allietare il pubblico presente ci saranno un ricco mercatino artigianale, il Ludobus, laboratori per bambini e varie proposte culinarie.

FESTA D’ESTATE dal 22 al 26 giugno e CO I PIÈ DESCALSI dal 14 al 18 settembre 2023 contribuiranno ad arricchire di eventi culturali l’estate trevigiana e, ultima ma non ultima, ricordiamo che queste due iniziative sono da sempre ad ingresso libero e al nostro affezionato pubblico non facciamo altro che chiedere un’offerta equa e responsabile per mantenere ricca la qualità di ciò che proponiamo.