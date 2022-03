Vascon, tornano la Festa d'estate e il festival "Co i piè descalsi"

Due anni di pandemia non sono riusciti a fermare il Gruppo 86 di Vascon. Giovedì 10 marzo l'associazione ha annunciato il ritorno in presenza dei suoi due eventi più attesi: la Festa d'estate e il festival "Co' i piè descalsi".

«Il 2021 è stato un anno davvero complicato - scrive l'associazione in una lunga lettera al suo pubblico -. Ci siamo trovati senza artisti, organizzatori, spettacoli, convivialità ed emozioni. Nonostante tutto, però, non abbiamo mai smesso di esserci e di crederci». La Festa d'estate tornerà dal 24 al 26 giugno mentre il festival "Co' i piè descalsi", dedicato ai migliori artisti di strada, andrà in scena dal 15 al 19 settembre. «Insieme - concludono dal GR86 - saremo bellezza, arte, spettacoli dal vivo, socialità

e cultura. Le nostre e vostre emozioni ci aspettano». Per Vascon e per tutto il mondo degli eventi trevigiani è un importantissimo segnale di ripartenza.