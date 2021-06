Vascon, appello per ridipingere l'asilo: arriva una donazione da mille euro

Nei giorni scorsi la scuola dell'infanzia "Santa Lucia" di Vascon aveva aperto una raccolta fondi per ridipingere la scuola, punto di riferimento per la comunità vasconese. Dopo essere venuto a conoscenza dell'iniziativa, il presidente della cooperativa sociale, Marco Toffoli, ha riunito straordinariamente il consiglio di amministrazione per deliberare una donazione straordinaria a sostegno dell'iniziativa. «Possiamo offrire solo mille euro, ma non potevamo stare a guardare. La mission di "Alternativa Ambiente" è da sempre l'attenzione alle persone e alle istanze della comunità e per questo asilo, che sorge tra l'altro a poche centinaia di metri dalla nostra sede, ci sentivamo in dovere di darci da fare. Da oltre trent'anni facciamo fronte alle difficoltà di tante persone e sappiamo bene che possono essere superate con la vicinanza e la collaborazione con la comunità. Confidiamo che la comunità tutta sostenga la riqualificazione dell'edificio, poiché è un'importante realtà sia per i bambini, sia per le loro famiglie». "Alternativa Ambiente" è una cooperativa sociale di tipo plurimo, che promuove lo sviluppo del territorio e l'interesse generale della comunità attraverso l'esercizio di attività produttive che favoriscono l'inserimento lavorativoanche di persone socialmente svantaggiate.