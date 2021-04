Personale sanitario impegnato nelle vaccinazioni (Credits Ulss2)

Covid, vax day ad accesso diretto per i 70enni non ancora vaccinati

In Veneto il 30% dei 70enni non ha voluto vaccinarsi. Mercoledì 5 maggio priorità a chi ha dai 70 ai 74 anni in tutti i centri vaccinali dell'Ulss 2. Non servirà prenotarsi online