Covid, nuovo "vax day" ad accesso diretto per i bimbi dai 5 a 11 anni

Martedì 11 gennaio l'Ulss 2 ha annunciato una nuova giornata di vaccinazioni ad accesso diretto, senza prenotazione, per i bambini dai 5 agli 11 anni residenti nella Marca. Le somministrazioni delle prime dosi saranno fatte sabato 15 gennaio nella sala convegni del Ca’ Foncello di Treviso dalle ore 9 alle 14.

Saranno presenti per le vaccinazioni il direttore generale dell'Ulss 2, Francesco Benazzi, i medici e il personale infermieristico dell’unità operativa complessa di pediatria del Ca’ Foncello. Parteciperanno al vax day anche i volontari di “Giocare in corsia”, che intratterranno i bambini durante tutto l’arco della seduta. Al "vax day" di domenica scorsa erano stati vaccinati 1.271 bambini nei centri vaccini di Villorba, San Vendemiano, Asolo e Treviso. 42.254 i bambini dai 5 agli 11 non ancora vaccinati nella Marca.