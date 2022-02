Domenica vax day contro covid e influenza

Domenica 6 febbraio l’Ulss 2 organizza un nuovo Vax day in tutti i Centri vaccinali. L’accesso sarà libero, senza prenotazione, per tutti coloro che non hanno ancora effettuato la prima dose di vaccino contro il Covid e, anche, per chi desidera effettuare la vaccinazione antinfluenzale. Di seguito l’elenco dei Centri nei quali domenica, dalle ore 8.00 alle ore 20.00 sarà possibile sottoporsi alla vaccinazione:

ASOLO - Via Malombra, ex Scuola Elementare di San Apollinare

VEDELAGO – Via Fogazzaro 8, Nido integrato “La Tartaruga”

SAN VENDEMIANO – Via Italia 143

VILLORBA – Via della Cartiera, Centro Hub “Polo Faery” di Castrette (ex Maber)

ORMELLE – Via Negrisia 28, Centro Servizi per Anziani Casa Luigi e Augusta, loc. Roncadelle

Intanto dal quotidiano bollettino pubblicato da Azienda Zero sono emersi 1837 nuovi casi nella Marca con 27.583 trevigiani attualmente positivi. Scendono a 19 i ricoverati in terapia intensiva negli ospedali della Marca (11 al Ca', Foncello, 5 a Montebelluna e 3 a Vittorio Veneto). In area non critica: 76 al ca' Foncello, 65 a Montebelluna, 61 a Vittorio Veneto, 35 al San Camillo di Treviso, 3 a Oderzo e 2 a Conegliano.