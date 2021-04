Vax Day a Ponte di Piave: «Vaccinati anche i 70enni»

Quasi 600 vaccinazioni nella sola giornata di sabato 17 aprile al palasport "Sara Anzanello" di Ponte di Piave. Sul posto la dottoressa dell'Ulss 2 Maria Domenica Pedone, insieme a otto medici impegnati nell'anamnesi e 6 addetti alle vaccinazioni in altrettante postazioni. L'affluenza più alta si è registrata nelle prime ore di sabato mattina, subito dopo l'apertura. Verso sera l'affluenza è diminuita ma in totale sono state oltre 500 le dosi somministrate nella sola giornata di oggi a Ponte di Piave.

«Non abbiamo vaccinato solo gli Over 80 ma anche i 70enni che si erano prenotati nei giorni scorsi sul portale della Regione - spiega la dottoressa Pedone - Nel giro di mezz'ora ogni cittadino ha potuto completare la vaccinazione. Meno di una decina le persone che non volevano vaccinarsi con AstraZeneca. Alla fine il personale sanitario è riuscito a convincere tutti mentre un 5% degli Over 80 non si è presentato, rifiutando la vaccinazione». Soddisfatta il sindaco Paola Roma: «Questa settimana abbiamo messo in piedi una grande organizzazione di squadra con i colleghi sindaci, siamo andati casa per casa con i volontari della Protezione civile avvisando il più alto numero possibile di Over 80. Il bilancio finale lo faremo giovedì 22 aprile quando saranno portate a termine anche le vaccinazioni a domicilio dei medici di base. Il mio ringraziamento va al personale dell'Ulss 2, ai carabinieri in congendo, alla Protezione civile e a tutte le persone che hanno reso possibile questa giornata di vaccinazione ad accesso diretto».