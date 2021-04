Vax Day per gli Over 80 nella Marca: «Oltre duemila vaccinati»

Terzo Vax Day ad accesso libero per gli Over 80 nelle sei sedi vaccinali attivate dall'Ulss 2. Le operazioni sono terminate sabato 17 aprile alle ore 20. Afflusso regolare e quasi 3mila persone vaccinate, un dato molto vicino alle previsioni dell'azienda sanitaria.

Nonostante la giornata fosse riservata alle persone con più di 80 anni, in alcune sedi sono stati vaccinati anche i 70enni che si erano prenotati nei giorni scorsi sul portale della Regione. Poche le rinunce, per completare gli Over 80 da martedì 20 a giovedì 22 aprile sono in programma le vaccinazioni a domicilio da parte dei medici di famiglia. In campo, nella giornata di oggi, anche carabinieri e volontari della Protezione civile che hanno regolato i flussi all'ingresso e all'uscita dei centri vaccinali.