Vax Day, Protezione civile consegna a domicilio gli inviti agli Over 80 di Montebelluna

In vista del "Vax Day" promosso dall’Ulss 2 per sabato 17 aprile, riservato a tutti gli anziani dagli 80 anni in su che non abbiano ancora ricevuto alcuna dose e che non abbiano già un appuntamento fissato il Comune di Montebelluna si è attivato già nella mattinata di giovedì 15 aprile per aggiornare l’elenco degli aventi diritto al vaccino e predisporre gli inviti da consegnare.

Si tratta di circa 500 montebellunesi cui tra oggi e domani i volontari della Protezione civile recapiteranno a casa l’invito e tutta la documentazione necessaria da compilare: modulo per l’acquisizione del consenso compilato e firmato e scheda di anamnesi compilata (se possibile). Domenica 18 aprile, inoltre, circa una cinquantina di anziani allettati e impossibilitati a muoversi, saranno vaccinati a domicilio da personale medico.