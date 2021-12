Covid, "vax day" dell'Ulss 2 nel Comune del sindaco Szumski

L'Ulss 2 Marca trevigiana, in collaborazione con il Comune di Santa Lucia di Piave, ha organizzato per sabato 18 dicembre una mattinata di vaccinazioni ad accesso diretto, senza prenotazione, presso il centro sociale “G.A. Messina”.

Il Comune, amministrato dal sindaco-medico Riccardo Szumski, non ha messo a disposizione dell'Ulss le sale del municipio come successo in altri Comuni della Marca nelle scorse settimane. Il camper del dipartimento di Prevenzione sarà quindi operativo nel centro sociale di Via Foresto dalle ore 9 alle 12.30. Per i cittadini di Santa Lucia di Piave e centri limitrofi sarà possibile sottoporsi alla vaccinazione anti Covid sia per le prime dosi che per le dosi booster o addizionali.