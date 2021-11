Vax Point di Ormelle: «Dal 27 novembre vaccinazioni tutti i giorni»

Da sabato 27 novembre l'Ulss 2 terrà aperto 7 giorni su 7 (festivi inclusi) il centro vaccini di Ormelle "Casa Luigi e Augusta" con orario: 8-20. Sempre domani, sabato 27 novembre, il camper dell’Ulss 2 sarà a Refrontolo, in Piazza Vittorio Emanuele presso il municipio, dalle ore 9 alle ore 12.30, per una giornata vaccinale ad accesso libero, dedicata a prime sia seconde dosi del ciclo di base per gli Over 12, così come terze dosi sia booster sia addizionali per le categorie previste.

Asolo, nuovo Vax Point

Aprirà la prossima settimana un nuovo centro vaccini anti-Covid in provincia di Treviso. Il “Vax Point” troverà posto nei locali dell'ex scuola elementare di Sant’Apollinare in via Malombra a Casella d’Asolo. La direzione generale dell’Ulss 2 ha spiegato, venerdì 26 novembre, che il nuovo punto vaccini sta venendo realizzato con allestimenti in cartone, come l'ex Maber di Villorba, per essere più ecosostenibile. L'amministrazione comunale, guidata dal sindaco Mauro Migliorini, ha dato piena disponibilità al progetto. L'obiettivo è avere a disposizione in breve tempo un nuovo punto vaccini per raggiungere le 7.200 dosi giornaliere richieste dalla Regione Veneto. Il luogo prescelto, rispetto ad altri hub vaccinali della provincia, è molto centrale per il territorio circostante. Comodo l'accesso grazie ad un'ampia disponibilità di parcheggi.

I commenti

«Nel momento in cui il direttore Benazzi mi ha chiesto l'individuazione di un luogo da adibire a centro vaccini, abbiamo dato subito la nostra disponibilità con l'edificio delle ex scuole elementari, chiuso da alcuni anni a seguito dell’apertura del nuovo plesso scolastico unico - spiega il sindaco Mauro Migliorini -. Le ditte incaricate dall'azienda sanitaria lavoreranno all’interno dei locali per renderli accoglienti e adatti alla nuova funzione e come Comune siamo sicuramente ben contenti di metterci a disposizione per combattere questa emergenza sanitaria». L’apertura ufficiale del nuovo centro vaccini a Casella d’Asolo è prevista entro la fine della prossima settimana. La struttura sarà aperta al pubblico dal lunedì al venerdì con orario giornaliero che sarà definito nei prossimi giorni.

«Ringrazio il sindaco Migliorini e l'amministrazione tutta di Asolo per la disponibilità e lo spirito di collaborazione dimostrato - sottolinea il direttore generale dell’Ulss 2, Francesco Benazzi -. In questa nuova fase pandemica, che ci vede impegnati in modo massiccio sul fronte delle vaccinazioni, poter disporre di una sede aggiuntiva ci permette di essere presenti in modo più capillare sul territorio. L’esperienza delle vaccinazioni in camper ci ha insegnato l’importanza, specie per gli anziani che hanno maggiori difficoltà di spostamento, di arrivare il più vicino possibile alla popolazione».

Covid point

Inoltre, l’Ulss 2 comunica che, per far fronte all’incremento del numero di accessi ai Punti Tampone, da domenica 28 novembre, i Covid Point di Altivole e Conegliano prolungheranno l’orario di apertura per i tamponi gratuiti, effettuabili dalle persone sintomatiche o in monitoraggio in possesso di impegnativa o mail di invito. Questi i nuovi orari:

- Altivole, ex Velo: dal lunedì al sabato dalle 8 alle 17. Domenica dalle 8 alle 12.

- Conegliano, Zoppas Arena: dal lunedì al sabato dalle 8 alle 17. Domenica dalle 8 alle 12.

Sono inoltre attivi, per l’effettuazione dei tamponi nei soggetti sintomatici o in monitoraggio, i seguenti punti tampone:

- Treviso, ex Dogana: dal lunedì al sabato dalle 8 alle 20. Domenica dalle 8 alle 13.

- Oderzo, Foro Boario: dal lunedì al sabato dalle 8 alle 13. Domenica chiuso

- Ospedale di Castelfranco Veneto: dal lunedì al venerdì solo per assistiti fino ai 14 anni, su prenotazione.