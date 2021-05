Punto vaccinale di Villorba: i disabili donano all'Ulss 2.100 mascherine

Prosegue il “Progetto Mascherine” messo in atto da FAIP (Federazione Associazioni italiane delle Persone con Lesione al Midollo Spinale) e che prevede la distribuzione a titolo gratuito di mascherine su tutto il territorio nazionale tramite le associazioni federate fra le quali anche Il Melograno ODV con sedi a Ponte di Piave e Cessalto. Dopo la donazione di 1.800 mascherine ai volontari operanti presso il Centro Vaccinale di Ponte di Piave, l’Organizzazione di Volontariato Il Melograno, su indicazione del Direttore Generale dell’Ulss 2 Francesco Benazzi, e della Presidente della Conferenza dei Sindaci Dottoressa Roma, ha donato altre 2.100 mascherine al nuovo Centro Vaccinale realizzato in tempi da record all’ex Maber di Villorba.

«Ringrazio Faip ed in particolare il Presidente Falabella - dichiara Daniele Furlan Presidente de Il Melograno e coordinatore dell’omonimo comitato - perché tramite questa iniziativa ci ha dato la possibilità di contribuire fattivamente ad una campagna vaccinale senza precedenti che in Veneto grazie alla collaborazione fra pubblico e privato sta raggiungendo numeri da record. Fra le forze in campo, oltre a medici ed operatori sanitari, non vanno dimenticati però i volontari, un esercito di persone che silentemente regalano ogni giorno il loro tempo alla collettività in nome di un superiore fine comune».

L’ODV Il Melograno è composta in prevalenza da volontari con disabilità che anche se non possono prestare la loro opera in attività manuali, si stanno comunque adoperando tramite progetti come questo delle mascherine, corsi di alfabetizzazione digitale, centri ascolto psicologico ed iniziative di inclusione sociale per contribuire al ritorno ad una normalità mai tanto agognata come in questo periodo.