Stroncata da un malore improvviso in casa, muore una 45enne

E' stata colpita da un malore improvviso, forse un infarto, mentre si trovava in casa, sola. La tragedia è avvenuta ieri, 16 dicembre, a Vazzola, la cui comunità è sconvolta in queste ore per l'improvvisa scomparsa di Barbara Broggi, ad appena 45 anni. La donna lavorava da almeno cinque anni alla Amorim Cork di Conegliano, come addetta al confezionamento. Sono stati proprio i colleghi di lavoro, preoccupati perchè non si era presentata al lavoro (solitamente avvertiva puntualmente se questo si verificava), a dare l'allarme. Il marito autotrasportatore, lontano per lavoro, è stato subito allertato e dopo alcuni tentativi, purtroppo inutili, di mettersi in contatto con la moglie, ha incaricato un'amica (che aveva le chiavi di casa) di andare presso la loro abitazione per verificare se la 45enne fosse li. Una volta aperta la porta di casa è stata scoperta la tragedia. Inutile l'allarme al Suem 118: la 45enne era ormai morta da ore. Il malore fatale non avrebbe avuto nessun tipo di avvisaglia: Barbara era in perfetta salute. La famiglia potrebbe decidere per un esame autoptico per chiarire le cause del decesso.

"Barbara… come poter condensare in poche righe quello che rappresenti per noi?" ha scritto l'azienda sulla propria pagina Facebook "Sei la ragazza, amica, collega schietta e sincera, sempre vestita del tuo più grande sorriso. Hai coltivato l’allegria, l’amicizia, l’onestà e ora lasci un vuoto enorme. Ti sei fatta davvero voler bene e probabilmente è questo lo scopo della vita: riempire l’anima degli altri dei sentimenti più puri e felici, affinché il nostro ricordo possa continuare a vivere nei cuori di chi ci ha amato. I nostri pensieri e le nostre preghiere sono con te e la tua famiglia". E' stata annullata la festa aziendale che era stata prevista per festeggiare l'arrivo del Natale.

Il funerale sarà fissato entro le prossime ore.