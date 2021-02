Ex guardia medica, accorpati i servizi di Vazzola e Gaiarine

La sede a Vazzola in piazza Vittorio Emanuele II, 101, con la presenza contemporanea in turno di due medici

Dal 1° marzo il servizio di Continuità Assistenziale (ex Guardia Medica) di Francenigo di Gaiarine, verrà centralizzato nella sede di Vazzola - Piazza Vittorio Emanuele II°, 101 - con la presenza contemporanea in turno di 2 medici di Continuità Assistenziale. Il numero unico di telefono di riferimento sarà lo 0438 740124.

Nella prima fase, per gli utenti che comporranno ancora il numero di telefono della sede di Francenigo, sarà predisposto un servizio di informazione telefonica che ricorderà il nuovo numero da comporre. L'Azienda Ulss 2 Marca trevigiana ringrazia il Comitato dei Sindaci del Distretto Pieve di Soligo ed in particolare i Sindaci e le Amministrazioni Comunali di Vazzola, Codognè, Gaiarine, Orsago e Godega di Sant'Urbano, per la collaborazione ricevuta.