Casa Eliseo e Pietro Mozzetti di Vazzola, nominato il presidente

E' stato nominato, nel settembre scorso, il nuovo presidente del consiglio di amministrazione di "Casa Eliseo e Pietro Mozzetti" di Vazzola: si tratta di Claudio Modolo. Nominato dal sindaco Giovanni Domenico Zanon, come membro del Cda, Luca Fagnol che ha preso il posto dell'ex presidente Andrea De Vido che nel luglio scorso ha rassegnato le proprie dimissioni da presidente e membro del CdA di Casa Mozzetti per potersi dedicare con continuità al nuovo prestigioso incarico di responsabilità in seno a “La Nostra Famiglia”. La carica di Vice Presidente è stata assegnata a Sante Dario. Il Consiglio di Casa Mozzetti è stato quindi pienamente ristabilito ed ha già provveduto a dare continuità alle attività istituzionali.

A Casa Mozzetti c’è soddisfazione e compiacimento per la nomina di Claudio Modolo a Presidente. Il presidente ha già evidenziato le linee di indirizzo che caratterizzeranno i prossimi mesi. I Centri di servizio per anziani della Regione Veneto sono tutt’ora impegnati con la massima attenzione e responsabilità a gestire al meglio la crisi pandemica. Le persone più fragili e più a rischio per gli effetti del coronavirus sono infatti gli anziani, e il sistema dei servizi sociali deve dedicare loro le migliori cure e la più alta professionalità possibile.

Permane a questo proposito su tutto il territorio la grave carenza di infermieri e operatori socio-sanitari. Si potrà uscire da questa delicata situazione solo con il lavoro di collaborazione e dialogo che è stato avviato tra tutte le istituzioni e gli attori della rete per agevolare e facilitare l’ingresso di nuove risorse e professionalità nel mercato del lavoro. Ad ogni modo è necessario guardare con fiducia al futuro. Casa Mozzetti è tornata ad offrire la piena occupazione dei propri posti letto fin da giugno. Sono soprattutto gli effetti delle vaccinazioni che fanno ben sperare: da quando la comunità si è vaccinata contro il covid non si è più registrato alcun caso di contagio in struttura, né tra i residenti né tra gli operatori, consentendo al Centro di servizi di diventare un luogo di elevata sicurezza.