Addio a Mary, era la ristoratrice dei campioni di ciclismo

E’ morta la ristoratrice dei campioni di ciclismo. Si è spenta a 46 anni Mariangela Marcon, detta Mary, storica titolare del locale “da Mery e Bruna” di Tezze di Piave. La donna conduceva il ristorante assieme alla mamma Bruna. Il locale era il ritrovo della squadra dei dilettanti della Marchiol e Site gestita da Giuseppe Lorenzetto, dove correva anche il figlio Mirco poi passato professionista adesso direttore sportivo.

Mariangela ne ha avuto tanti di ciclisti - che poi sono diventati campioni - seduti nel suo ristorante. Dal campione olimpico e campione mondiale su pista Elia Viviani, Michele Scarponi, Andrea Vendrame e Davide Cimolai e centinaia di corridori che poi hanno cessato di andare in bicicletta. Un affetto particolare era rimasto per Michele Scarponi. A quattro anni e mezzo dalla sua scomparsa per un incidente mentre si allenava in bici da corsa, l’immagine del profilo di Mariangela Marcon raffigura una foto di Michele Scarponi con una frase di Peter Sagan, triplice campione del mondo di seguito cresciuto a Cimadolmo, a poca distanza da Tezze di Piave. Aveva una passione particolare per Francesco Moser.

Mariangela Marcon era malata da poco più di un anno, ma purtroppo nonostante le cure non c’è stato nulla da fare. Sono in molti tra familiari, amici e clienti a ricordarla come una persona solare e sempre con un sorriso pronto a rendere felici gli atleti. Mariangela lascia i genitori Giuseppe e Bruna, il fratello Silvano. Venerdì sera alle ore 20 verrà celebrato il rosario, l’addio sarà dato sabato alle 14,30 a Tezze di Piave.