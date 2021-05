Aiuole delle rotatorie "sponsorizzate": l'iniziativa del Comune di Vedelago

Prendersi cura del verde pubblico attraverso le sponsorizzazioni: è questa la formula adottata dal Comune di Vedelago per affidare la gestione delle aiuole delle rotatorie comunali. “I Care Vedelago”, questo il nome dell’iniziativa che si è concretizzata nell’avvio di una procedura esplorativa, ad evidenza pubblica, per la selezione di sponsor per la realizzazione e manutenzione del verde delle rotatorie. Alla prima chiamata ha risposto la ditta Green Garden di Maggiolo Mirco con sede a Casacorba, alla quale è stata affidata la “sponsorizzazione” di due delle quattro rotatorie per le quali era possibile presentare proposte: quella lungo la SP 19 di Albaredo e la rotatoria presso il cimitero di Vedelago.

I lavori di manutenzione partiranno prossimamente. Spiega il vicesindaco, Marco Perin: «Da tempo lavoravamo per trovare una formula accattivante e agile attraverso la quale favorire il decoro cittadino, ed in particolare quello delle rotatorie la cui incuria, purtroppo, a volte può compromettere anche la sicurezza stradale. Con questo progetto cerchiamo di valorizzare il patrimonio del verde nelle sue importanti funzioni di tutela ambientale, oltre che “paesaggistiche”, di miglioramento dell’estetica e dell’immagine della propria città. Ricordo che ci sono anche altre due rotatorie in cerca di adozione, entrambe poste lungo la S.P. 19 via Papa Sarto a Vedelago: una a sud e l’altra a nord della S.P. 102 “Postioma”. Per chi volesse proporsi come “sponsor” può contattare l’ufficio lavori pubblici per avere maggiori informazioni».