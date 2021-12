Anap dona un pulmino all’Accademia della Solidarietà di Vedelago

Anche quest’anno il Gruppo Mandamentale Castellano degli Artigiani Pensionati (ANAP), facente parte della Confartigianato Imprese di Castelfranco Veneto, si è impegnato nell’offrire contributi ad associazioni o enti presenti sul territorio. Quest’anno ANAP Castelfranco ha voluto supportare l’Odv Accademia della Solidarietà - Misericordia di Vedelago, attraverso la donazione di un automezzo attrezzato con pedana per il trasporto di persone con disabilità, consegnato in via ufficiale questa mattina presso la sede dell’associazione. L’organizzazione vedelaghese di volontariato sanitario opera a favore della comunità regionale veneta, in particolare dell’area Castellana e Pedemontana della provincia di Treviso, collaborando a stretto contatto con le tante associazioni di volontariato del territorio. Erogando, ad esempio, i servizi di trasporto quotidiano dedicato agli anziani del Centro Sollievo gestito dall’ASAV, disabili e cittadini in stato di bisogno oppure il servizio ambulanze per attività di trasporto infermi e soccorso ad eventi e manifestazioni.

«Ringraziamo ANAP per questo dono – ha commentato Marco Monda Presidente dell’Odv Accademia della Solidarietà - I mezzi attrezzati sono per noi indispensabili per poter supportare attraverso i nostri servizi la cittadinanza. Con questo nuovo pulmino, potremo continuare a percorrere oltre ai 34.000 km già percorsi fino ad oggi a supporto di persone con disagio, anziani e bambini, in tutto il territorio castellano». È un impegno solidale che continua, quello di ANAP, che due anni fa aveva donato al Centro per Anziani Domenico Sartor di Castelfranco Veneto una serie di nuovi giochi per il giardino esterno con lo scopo di favorire l’incontro tra anziani e bambini.

«L’Accademia della Solidarietà è un’associazione veramente significa nel territorio castellano e non solo – ha dichiarato Italo Scapinello, Capogruppo ANAP Castellano - è riuscita a costruire negli anni progetti trasversali di solidarietà sociale anche con le altre associazioni. Per questo motivo merita grande supporto. La sinergia è importantissima per far crescere l’integrazione e l’efficacia di progetti a scopo sociale».

«Questa iniziativa è stata resa possibile grazie alla collaborazione con il Presidente ANAP Fiorenzo Pastro e con il Presidente della Confartigianato Imprese Marca trevigiana Oscar Bernardi – ha concluso Maurizio Cattapan - L’associazione che rappresento è sempre presente e intende procedere su questa strada. Ringrazio anche tutti i soci ANAP che hanno collaborato insieme per questo gesto di solidarietà».

«Il mondo dell’artigianato fa parte della nostra cultura veneta ed anche castellana e vedelaghese - dichiara il Sindaco Andretta - gli artigiani sanno essere sempre in prima linea a supporto della nostra comunità così come i preziosi volontari dell’Accademia della Solidarietà di Vedelago che non ci hanno mai lasciato soli per un minuto in tutto questo periodo di emergenza. Ringrazio di cuore tutti coloro che a titolo gratuito continuano a supportare le nostre comunità e grazie all’ANAP per questa opportunità che da domani sarà operativa». Alla consegna ufficiale del mezzo attrezzato hanno partecipato anche il Sindaco di Vedelago Cristina Andretta, il Presidente di Confartigianato Imprese Maurizio Cattapan ed il Segretario di Confartigianato Castelfranco Dino Bonetto e numerosi artigiani pensionati Dirigenti e soci ANAP.