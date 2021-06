Vedelago saluta l'appuntato Angioni, in pensione dopo 37 anni di servizio

A conclusione di una lunga carriera nell’Arma dei Carabinieri, l’Appuntato Scelto Qualifica Speciale Marco Angioni, effettivo alla stazione di Vedelago, ha raggiunto i requisiti per il suo collocamento in congedo. Originario di Quartu Sant’Elena (CA), 54 anni, sposato e padre di una ragazza 15enne, il graduato, arruolato nell’anno 1984, ha dapprima prestato servizio alla Stazione di Venezia Scali, fino a quando, nel 1992, è stato trasferito al Comando di Vedelago, dove ha svolto il proprio incarico per ben 29 anni, durante i quali ha rappresentato per la cittadinanza locale un costante punto di riferimento, oltre che un esempio di dedizione e attaccamento al dovere.

Recentemente, il sindaco di Vedelago, Cristina Andretta, ha voluto rendere omaggio alla lunga carriera dell’Appuntato Angioni con una lettera di ringraziamento, sottolineando la disponibilità che il graduato ha sempre dimostrato verso i tanti cittadini che, nei decenni, si sono rivolti a lui, formulandogli i migliori auguri e auspici futuri.

Marco Angioni è stato anche affettuosamente salutato dal comandante e dai colleghi della stazione, con i quali ha condiviso i tanti anni di servizio, oltre che dai superiori gerarchici che ne hanno apprezzato lo straordinario spessore umano e le ottime doti professionali.