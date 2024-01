Nuovo centro ricreativo San Martino, completato il primo stralcio

Inaugurato il primo stralcio dell'intervento di rinnovo del Centro ricreativo San Martino. Ieri, domenica 7 gennaio, il taglio del nastro ufficiale da parte dei vertici dell'Amministrazione comunale e dell'Associazione San Martino, alla presenza di numerosi cittadini vedelaghesi. L'opera prevede la ristrutturazione e l'efficientamento energetico dell'intero complesso di via Lazzaretto, per un investimento complessivo di circa 600mila euro. Questo primo stralcio è stato consegnato con due mesi d'anticipo sul programma dei lavori. Tutto ciò consentirà all'Associazione San Martino che gestisce il centro e che conta oltre 600 soci di poter riprendere fin da subito le proprie attività all'interno della struttura stessa.

«Come amministrazione comunale, siamo soddisfatti di questo primo risultato ottenuto in collaborazione con l'Associazione San Martino - le parole del sindaco di Vedelago, Giuseppe Romano - Ora l'impegno reciproco che ci siamo dati è di completare velocemente la restante parte del progetto. L'obiettivo è offrire nuove opportunità non solo per la cittadinanza di Vedelago, ma anche per tutto il territorio limitrofo».