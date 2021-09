Vedelago, dallo Stato 5 milioni di euro per realizzare 4 opere pubbliche

Il vicesindaco Marco Perin: “Finalmente cogliamo i frutti di anni in cui abbiamo puntato alla progettazione e alla partecipazione a bandi di gara"

Quasi 2.5 milioni di euro destinati al Comune di Vedelago. Sono quelli recentemente ottenuti dall’amministrazione Andretta da parte del Ministero dell’Interno relativi alla graduatoria del 2021 (risorse anno 2021 e risorse anno 2022) e confluite nel Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR). Più precisamente le risorse assegnate ai Comuni sono incrementate e questo ha permesso lo scorrimento della graduatoria delle opere ammissibili per l'anno 2021 e la nuova assegnazione di risorse. Per Vedelago l’importo destinato è, appunto, di 2.5 milioni di euro distribuiti tra 4 opere.

Commenta il vicesindaco, Marco Perin: “Finalmente cogliamo i frutti di anni in cui abbiamo puntato alla progettazione e alla partecipazione a bandi di gara. Negli ultimi due anni il Comune di Vedelago è riuscito ad ottenere circa 4 milioni di euro di contributi esterni, 2.5 milioni di euro con l’ultima assegnazione del Ministero degli esteri che permetterà la realizzazione ed il completamento di alcune tra le opere più attese dai cittadini. E’ una duplice soddisfazione perché da un lato ripaga la lungimiranza e la visione dell’amministrazione comunale e dall’altro permette di accelerare i tempi e concretizzare opere importanti dal punto di vista della sicurezza”.

ALTRI CONTRIBUTI PER 1,5 MILIONI DI EURO

MIGLIORAMENTO SISMICO SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO

Oltre al contributo PNRR sopra riportato, gli interventi di miglioramento sismico della scuola secondaria di primo grado “don Giovanni Bosco” hanno già ricevuto i seguenti finanziamenti:

· la progettazione definitiva ed esecutiva ha ricevuto un contributo di 197.805 euro dal Ministero dell’Interno

· il primo stralcio dell’opera è finanziato dalla Regione del Veneto con 800mila euro nell’ambito del FSC (Fondo per lo Sviluppo e la Coesione) ex POR FESR (Fondo Europeo di Sviluppo Regionale) 2014-2020. Asse 5 – Azione 5.3.2 “Interventi di messa in sicurezza sismica degli edifici strategici e rilevanti pubblici ubicati nelle aree maggiormente a rischio”.

Complessivamente, quindi, gli interventi di miglioramento sismico della scuola secondaria di primo grado godono ad oggi di 1.917.805 euro.

COMPLETAMENTO DELLA PISTA CICLO-PEDONALE LUNGO LA S.P. 101 VIA SPADA A FANZOLO E LA REALIZZAZIONE DELLA PISTA CICLO-PEDONALE LUNGO VIA CASTELLANA A VEDELAGO

Oltre al contributo PNRR sopra riportato, le opere relative al completamento della pista ciclo-pedonale lungo la S.P. 101 Via Spada a Fanzolo e la realizzazione della pista ciclo-pedonale lungo Via Castellana a Vedelago godono già di contributi per la progettazione definitiva ed esecutiva rispettivamente pari a 30.290 euro e 32.650 euro, provenienti dal Ministero dell’Interno.

ROTATORIA S.P. 102

La rotatoria in corso di costruzione all’intersezione tra la Postumia Romana (strada provinciale 102) e Via Montello a Fossalunga ha recentemente ricevuto un contributo regionale di 200.001,70 euro grazie ad uno scorrimento della graduatoria del 2020 dalla quale il Comune di Vedelago era inizialmente escluso. L’opera gode inoltre di ulteriori due contributi: 200mila euro finanziati dalla Provincia di Treviso e 30mila euro quale contributo spese da parte di Alto Trevigiano Servizi, ente gestore del servizio idrico (acquedotto e fognatura).

BARRIERE ARCHITETTONICHE

Il progetto denominato “Adeguamento alle norme di accessibilità sulle barriere architettoniche e conseguenti modifiche alle dotazioni impiantistiche dell’immobile denominato Villa Cappelletto-Calvi” ha ricevuto un finanziamento regionale di 59.112 euro per interventi alla biblioteca comunale.