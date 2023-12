Addio al cavalier Gianni Moro, si è spento a 103 anni

Una persona indimenticabile per tutta la comunità di Vedelago. Venerdì 15 dicembre ci ha lasciati Giovanni "Gianni" Moro. Cavaliere della Repubblica, lo scorso 10 agosto aveva compiuto 103 anni (classe 1920). Difficile riassumere in poche righe l'importanza e l'impatto dell'operato del geometra Gianni Moro nella sua lunga vita, per il territorio vedelaghese e non solo. Da giovane sottotenente, durante la seconda guerra mondiale, partecipò alla liberazione di Monte Cassino conseguendo successivamente riconoscimenti al valore sia italiani che francesi e inglesi, oltre alla cittadinanza onoraria di 14 città italiane.

A Vedelago poi, ha lasciato il segno, soprattutto nel mondo dello sport. Fondatore dell' A.C. Vedelago di cui per 25 anni è stato il presidente, dirigente della squadra amatoriale di Fanzolo, appassionato motociclista e fondatore del Moto Club Vedelago. Da associato del Vespa Club fu protagonista in tutte le grandi manifestazioni della specialità negli anni Cinquanta. E' stato inoltre Cronometrista ufficiale Nazionale e co-fondatore della Polisportiva Vedelago.

Ma sono molteplici i campi in cui ha espresso il suo talento e il suo impegno: attore e commediografo nella Filodrammatica “Ada Negri”; collezionista di monete, francobolli, quadri, presepi, scritti antichi; radioamatore in seno al C.B. Brancaleone di Castelfranco Veneto, di cui è stato anche presidente; giornalista e collaboratore del periodico “Vedelago Sport”, radiocronista a Radio Montello 23, Radio Marca e Radio Montegrappa.

L'Amministrazione Comunale esprime il suo più profondo cordoglio per la perdita di un concittadino così rilevante per Vedelago e porge le più sentite condoglianze alla famiglia e a tutti coloro che lo hanno conosciuto e amato. I funerali saranno celebrati mercoledì 20 dicembre, alle ore 11, nella chiesa parrocchiale di Fanzolo di Vedelago.