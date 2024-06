Vedelago, il figlio del premio Nobel per la pace inaugura la Fiera delle belle notizie

Sesta edizione per la Fiera delle belle notizie di Vedelago: alla presenza del sindaco Giuseppe Romano, dell'assessore Denisse Braccio, della dirigente scolastica Monica Facchini, del prof. Lorenzo Zanon (ideatore del progetto) e con un ampio pubblico, sabato mattina, 8 giugno, l'evento ha preso il via.

Gli ingredienti dell'edizione di quest'anno sono:140 nuove belle notizie tra le 1000 esposte (le notizie vengono tutte stampate su dei pannelli che compongono un grande percorso di centinaia di metri), oltre 30 protagonisti di queste belle storie in presenza a testimoniare la propria esperienza e tanta, tanta bellezza. Organizzata dall’Istituto scolastico, con il sostegno del Comune di Vedelago e la collaborazione dell’azienda Molino di Ferro Spa, la manifestazione, punta ancora una volta a proporre e portare alla luce storie belle, che fanno bene al cuore e all’anima. Protagonisti della manifestazione sono, appunto, le belle notizie, scovate dai ragazzi di terza media nel corso dell’anno consultando alcuni quotidiani. A loro il compito di cercare un contatto diretto con le persone coinvolte nelle storie per conoscerle, instaurare una relazione e, in qualche caso, strappare un “sì” all’invito a partecipare dal vivo o da remoto alla fiera.

La rassegna

La giornata di sabto si è aperta con il collegamento con Kim Aris figlio del premio Nobel per la pace 1991 Aung San Suu Kyi (Consigliere di Stato del Myanmar Aung San Suu Kyi, agli arresti dal 1° febbraio 2021 - dopo averne già scontati oltre 15 tra il 1989 e il 2010 - giorno del colpo di Stato nel Paese, che segnò l’inizio della dittatura militare) un'intervista in inglese condotta e tradotta da Sofia, la studentessa che ha scovato e contattato il protagonista. Momenti davvero toccanti che raccontano una lunga storia della Birmania e che ha visto un pubblico silenzioso ascoltare con tanta attenzione. A seguire il sindaco di Paese, Katia Uberti, che è stata contattata da Giovanni e Tommaso per l’esempio di riconvertire una cava in parco pubblico.

A volte i protagonisti di queste “good news” sono anch’essi ragazzi, come Matteo Ridolfi, di soli 14 anni, che è intervenuto soccorrendo un uomo colto da infarto, compiendo e seguendo le istruzioni del 118 e che sarà presente domenica mattina. Ma anche storie di musica come strumento di unione come racconterà direttamente Jenny Burnazzi, la violoncellista che a Ravenna dirige un Coro di Afasici: persone che in seguito ad ictus faticano a ritornare a parlare, ma che grazie alla musica riescono invece a cantare. In collegamento da remoto domenica 9 giugno alle 9.00 ci sarà Rodolfo Ziberna, sindaco di Gorizia che grazie al dialogo con la vicina slovena Nova Gorica, costituirà un unico conglomerato multilinguistico come Capitale europea della cultura. O ancora don Giovanni Kirschner, noto per le sue attività di accoglienza e integrazione dei migranti, capace di accogliere i senzatetto in chiesa a Santa Maria del Sile.

I commenti

«Se avessimo chiamato questa iniziativa buone notizie anziché belle - dichiara la presentatrice ufficiale Veronica studentessa di terza media - non sarebbe stata la stessa cosa perché sono proprio belle notizie e noi oggi vogliamo accendere i riflettori sugli alberi che crescono e lo faremo assieme a tutti voi».

«Partecipo a questa iniziativa per il secondo anno di fila - le parole del sindaco Giuseppe Romano - l’anno scorso ero appena stato eletto e non la conoscevo così bene. Ogni giorno è una bella sorpresa, un grande esempio che contribuisce a rendere grande la nostra Vedelago».

«Ci siamo, anche quest’anno le belle notizie e i nostri ragazzi saranno protagonisti di un week end pazzesco a Vedelago - aggiunge prof. Lorenzo Zanon, ideatore del progetto - è incredibile come i ragazzi riescano a contattare i protagonisti e farsi dare una risposta. Molti li avremo ospiti e daranno la possibilità ai ragazzi di comprendere tante belle cose. Sarà una scoperta continua».

«Bello che a scovare il lato bello delle cose siano proprio questi ragazzi che hanno un futuro davanti da costruire: riuscire cogliere gli aspetti umani positivi è la premessa per diventare adulti consapevoli, responsabili e rispettosi del prossimo» conclude il professor Zanon.