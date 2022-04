Vedelago, area verde in via Venier: al via i lavori di sistemazione

Sono partiti nel week end i lavori di sistemazione dell’area verde tra via Venier e via Montale a Vedelago. L’area - situata non distante dalla chiesa parrocchiale e dal complesso degli impianti sportivi - verrà attrezzata con altalene e giochi così da offrire un spazio ludico per bambini e famiglie in un’area centrale e sicura.

Spiega l’assessore allo sport, Fabio Ceccato: «L’operazione è stata possibile grazia alla collaborazione tra il Comune - che ha stanziato circa 20mila euro - e la Pallavolo Vedelago che sta contribuendo alla sistemazione dell’area. E’ un bell’esempio di sinergia tra pubblico, privato e società sportive che, speriamo, si potrà ripetere anche in altri contesti per restituire nuove aree verdi alle famiglie e alla comunità».

Commenta il presidente della Pallavolo Vedelago, Franco Piovesan: «Sono onorato dell'incarico dell'amministrazione comunale, in primis da parte dell'assessore Fabio Ceccato, che ci ha coinvolto nel realizzare un'area verde attrezzata publica e annessa all’area dedicata al green volley a due passi dal Municipio. Grazie anche a Gazzola impresa edile, a Casagrande giardini di Vedelago, nonché a volontari che, successivamente, collaboreranno per il mantenimento e custodia dell'area».