Un regalo per i vedelaghesi: ecco la nuova app comunale

Un regalo per i cittadini di Vedelago: è la nuova app gratuita del Comune, attiva e scaricabile a partire da oggi. Uno strumento semplice ed immediato per tenere informati i cittadini sulle novità, sulle notizie e sugli eventi dell’Amministrazione pubblica e garantire la possibilità di partecipare attivamente alla vita comunale.

Disponibile sia per dispositivi con sistema operativo IOS che Android, l’applicazione COMUNEAPP consente di avere in un’unica piattaforma tutte le informazioni sul Comune, gli eventi, le segnalazioni, le informazioni turistiche, i contatti degli uffici del Comune. Sviluppata dall’azienda Kibernetes che ha messo a punto anche il nuovo sito del Comune, adeguandolo alle linee guida di design per i siti web della PA, l’applicazione è pensata per le specifiche esigenze degli Enti Locali ed è personalizzata sulle esigenze del Comune di Vedelago.

Spiega il sindaco, Cristina Andretta: “Mai come in questo periodo si è resa evidente l’importanza di avere un filo diretto di comunicazione con i cittadini. Il periodo emergenziale, con le connesse disposizioni spesso emanate nel cuore della notte, ha fatto emergere una volta di più la necessità di disporre di mezzi rapidi, immediati ed efficaci per veicolare le informazioni ai cittadini. Per questo, alla già funzionale e seguita pagina facebook, e al sito comunale aggiornato recentemente, ora si aggiunge anche quest’app comunale, gratuita, attraverso la quale non solo avere informazioni generiche o in tempo reale, ma anche 'dialogare' con il Comune comunicando eventuali guasti o segnalazioni. Uno strumento per semplificare la comunicazione tra cittadino ed ente pubblico e accorciare ulteriormente le distanze”.

COME SCARICARE L’APP

Basta inquadrare o leggere il QR Code

Oppure è sufficiente collegarsi all’Apple Store o a Google Play e digitare “Vedelago”

COSA SI TROVA NELL’APP

INFORMAZIONI L’elenco degli amministratori, e tutte le notizie sul Comune

EVENTI L’agenda degli eventi culturali/informativi della città

FILO DIRETTO Segnalazioni, suggerimenti e i contatti degli uffici

INFO TURISTICHE Le attrazioni locali ed i luoghi appaiono nella mappa

COMMUNITY Il “luogo” per condividere e scambiare esperienze

NOTIFICHE PUSH Avvisi sul cellulare per emergenze o aggiornamenti