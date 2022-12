Guasto al riscaldamento, sospesa attività del punto prelievi di Vedelago

L’Ulss 2 e il Comune di Vedelago comunicano che da giovedì 22 dicembre sarà temporaneamente sospesa l’attività di prelievo presso la sede distrettuale di Vedelago. La causa è dovuta a un guasto dell’impianto di riscaldamento che, con le basse temperature esterne di questi ultimi giorni, non è in grado di mantenere una temperatura adeguata nei locali di prelievo.

I lavori di ripristino inizieranno già mercoledì 21 dicembre e dovrebbero essere conclusi entro fine anno: la riapertura è prevista per la mattina di martedì 3 gennaio. Per il periodo di chiusura l’Ulss potenzierà il punto prelievi di Castelfranco in modo da non avere code agli sportelli e all’atto dei prelievi. I pazienti che hanno già effettuato la prenotazione saranno contattati dal personale dell’Ulss per la ricollocazione dell’appuntamento.