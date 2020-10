Foto e una candela accesa, l'omaggio commosso degli amici di Marcello Mormile

Una composizione, con tanti fiori colorati e alcune foto che lo ritraggono sorridente e allegro come era nella vita, accanto ad una candela accesa, è stata allestita in questi giorni al quarto binario della stazione di Castelfranco Veneto, dove sabato 17 ottobre ha perso la vita Marcello Mormile.

E’ l’omaggio spontaneo degli amici del giovane che, in attesa dell’ultimo saluto, hanno voluto onorarne la memoria con questo tenero gesto. In accordo con Ferrovie dello Stato e con la Polizia Ferroviaria, che hanno rivolto le loro condoglianze alla famiglia, l’installazione rimarrà fino al giorno del funerale, ancora in via di definizione.