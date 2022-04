Vedelago, iniziati i lavori per installare la tensostruttura a disposizione degli studenti

Sono iniziati oggi i lavori per il montaggio della nuova tensostruttura che verrà installata sulla piattaforma adiacente al Polo sud di Casacorba per permettere agli studenti delle scuole di praticare motoria. L’amministrazione comunale ha scelto di investire sulla struttura con circa 150mila euro allo scopo di dare agli studenti le stesse possibilità degli alunni delle primarie degli altri plessi. Estesa per circa 700 metri quadrati, l’area coperta è anche dotata di una superficie a tatami di 200 mq così da poter essere utilizzata anche da scalzi.

Spiega l’assessore allo Sport, Fabio Ceccato: “La nuova struttura, che sarà pronta dopo Pasqua, sarà utilizzata sia per l’attività didattica del plesso sia, negli orari extrascolastici, da altre associazioni locali come il basket, calcetto e pallavolo. E’ anche dotata di un sistema di raffreddamento e riscaldamento grazie ai pannelli solari installati nel nuovo plesso e che permetteranno agli atleti di allenarsi in uno spazio confortevole. La struttura sarà a disposizione fintantoché non sarà realizzata la nuova palestra per la quale è stata già fatta la progettazione definitiva ed il Comune ha partecipato ad un bando per contributi esterni, dopodiché potrà essere trasferita in altri contesti ad uso della comunità”.