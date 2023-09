Veglia missionaria in memoria di suor Maria De Coppi

La sera del 6 settembre 2022 suor Maria De Coppi, religiosa comboniana, venne barbaramente trucidata nella missione di Chipene in Mozambico. Aveva 83 anni e dal 1963 era missionaria in Mozambico. A un anno di distanza, suor Maria viene ricordata mercoledì 6 settembre alle ore 20 nella chiesa di Ramera, con una veglia di preghiera presieduta dal vescovo Corrado. Interviene padre Osorio Afonso Citora, mozambicano, missionario della Consolata. La sua testimonianza sulla situazione geopolitica in Mozambico e sul messaggio cristiano in quel territorio, apre il mese del creato promosso dalla nostra Diocesi.

È prevista anche una presentazione dei giovani brasiliani che con don Marco Dal Magro sono ospiti per qualche giorno della nostra diocesi. Inoltre, sarà possibile ricevere il libro, edito da L'Azione, "Suor Maria De Coppi: una vita donata a Dio e al popolo mozambicano".