Vendemmia 2024: «Inizio previsto subito dopo Ferragosto»

Germogliamento anticipato, fioritura e allegagione per lo più modeste con lievi differenze tra varietà e areali produttivi, fertilità potenziale della vite inferiore al 2023. Danni da gelo e grandine inferiori alla soglia limite del 5%, pressione delle malattie fungine sotto controllo, con qualche maggiore difficoltà per i vigneti biologici; meno problemi di Flavescenza dorata. Sono questi i principali aspetti che stanno caratterizzando l'annata vitivinicola 2024 in Veneto.

Il punto sul panorama vegetativo del vigneto veneto alla vigilia dell’estate è stato argomento centrale del primo incontro del Trittico Vitivinicolo 2024, organizzato venerdì 21 giugno da Veneto Agricoltura, con Regione del Veneto, Crea, Arpav e Uvive. A inizio estate, i vigneti veneti mostrano uno sviluppo vegetativo precoce, con germogliamento anticipato di circa 10-15 giorni rispetto alla norma, dovuto alle temperature invernali più elevate, soprattutto nei mesi di febbraio e marzo. Questo fenomeno è stato parzialmente rallentato nella fase di fioritura, a causa delle frequenti e abbondanti precipitazioni e alle temperature inferiori alla media dei mesi primaverili. Generalmente, la fertilità potenziale della vite appare inferiore, anche fioritura e allegagione sembrano più modeste rispetto al 2023. Dal punto di vista varietale, Chardonnay, Garganega e Pinot grigio hanno una fertilità potenziale elevata nel vicentino, così come la Glera nel Trevigiano, mentre per Garganega e Glera nei Colli Euganei è ridotta. Le gelate tardive e le grandinate hanno causato danni limitati, generalmente sotto il 5%. La pressione delle malattie fungine è sotto controllo nei vigneti con lotta integrata, mentre richiede monitoraggio attento nei vigneti biologici. Gli ingiallimenti fogliari, attribuiti alle elevate fluttuazioni termiche, destano maggiori preoccupazioni rispetto ad altre problematiche. Anche la presenza della Flavescenza dorata viene rilevata con minor incidenza rispetto all’anno precedente. Le abbondanti precipitazioni, però, hanno portato alla comparsa di carenze nutritive soprattutto nell’area del Veneto Orientale e del Trevigiano, che persistono nonostante gli interventi di concimazione fogliare e del suolo, a causa della difficoltà di trattenere i nutrienti.

Prosecco Doc

I timori per i danni da gelo e germogliamento precoce non si sono concretizzati, e anche le grandinate hanno causato problemi contenuti. I dati sulla fioritura indicano, in generale, un andamento favorevole, precoce per Glera e Pinot Grigio. Tuttavia, l'allegagione sembra essere stata piuttosto modesta. Il mese di maggio ha presentato sfide fitosanitarie significative per la gestione biologica, mentre la gestione integrata dei parassiti ha richiesto un attento monitoraggio delle condizioni in campo. Alcuni coltivatori hanno osservato ingiallimenti, attribuiti alle fluttuazioni termiche, mentre altri hanno notato segni di carenze nutritive. La Flavescenza dorata preoccupa meno e i sintomi sono stati osservati con minore frequenza rispetto alla precedente stagione.

Conegliano-Valdobbiadene Prosecco Docg

Le temperature alte di febbraio hanno causato un germogliamento precoce delle uve Glera, con circa dieci giorni di anticipo rispetto al 2023. I vigneti del Prosecco Docg Conegliano Valdobbiadene hanno registrato piogge intense e frequenti dall'inizio di aprile a metà giugno che hanno rallentato lo sviluppo fenologico. I timori verso le gelate tardive e le grandinate sono stati limitati, con eventi e conseguenti danni di norma sotto il 5% di soglia critica. Le forti piogge di maggio hanno ulteriormente rallentato lo sviluppo della vite e la fertilità potenziale è apparsa inferiore rispetto all'anno precedente. La fioritura, anch’essa in anticipo, non è avvenuta in condizioni idonee e così anche il processo di allegagione. La pressione delle malattie fungine è sotto controllo, tranne nei vigneti biologici nelle zone umide. La Flavescenza dorata è meno diffusa rispetto al 2023.